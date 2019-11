Condividi | A.B. 17:18 Buona prestazione dell´alfiere del Tc Alghero, che conquista la categoria Under 12 maschile nel torneo “Il faro”. In finale, ha superato in due set il maddalenino Alessandro Califano Tennis giovanile: Giorgio Alias vince a Palau



ALGHERO – Il portacolori del Tc Alghero Giorgio Alias si è aggiudicato la categoria Under12 maschile del torneo “Il faro”, disputato sui campi del Tc Palau. L'algherese (classificato 3.5) è entrato in gioco direttamente in finale, ha superato 6-3, 6-1 il maddalenino Alessandro Califano (4.1), allenato da Gino Asara, uno dei tennisti sardi più forti di sempre.



La sfida è rimasta in equilibrio fino al 3-3 nel primo set poi, l'algherese ha trovato la misura, non lasciando scampo all'avversario. Ottimo 2019 per Alias, che dopo lo stop di circa cinque mesi a causa di un brutto infortunio al polso, ha vinto quattro tornei di categoria (Guspini, Torres Sassari, Porto Torres e, come detto, Palau), buon viatico per una possibile promozione nel 2020.



