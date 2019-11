Condividi | Cor 11:10 Quello intrapreso ad Alghero da qualche anno è un percorso virtuoso di certificazione che raggruppa, ad oggi, più di 40 attività. Si struttura il network europeo Certificazione europea per Alghero family



ALGHERO - Alghero Comune pilota nel Network Europeo dei Comuni amici della famiglia. Ieri mattina a Porta Terra la consegna al sindaco Mario Conoci della certificazione ottenuta qualche giorno fa a Bruxelles, che ne attesta ufficialmente l'appartenenza. Un prestigioso riconoscimento ottenuto grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Alghero, l'Associazione nazionale famiglie numerose - che con l'Ufficio politiche familiari progetta per la città politiche family friendly - e la Provincia autonoma di Trento, in qualità di tutor del percorso. Quello intrapreso ad Alghero da qualche anno è un percorso virtuoso di certificazione che raggruppa, ad oggi, più di 40 attività del comparto ricettivo tra ristoranti, alberghi, case vacanze, b&b e stabilimenti balneari.