Condividi | Cor 12:20 Accanto al suo nome qualcuno ha disegnato una croce con lo spray nero. Solidarietà è stata espressa da tantissimi suoi concittadini e dagli esponenti politici regionali, primo fra tutti il presidente di Alghero, Michele Pais Minacce di morte al sindaco di Baunei



BAUNEI - Una scritta minacciosa è comparsa nella notte a Baunei. Destinatario il sindaco e consigliere regionale, Salvatore Corrias. Accanto al suo nome qualcuno ha disegnato una croce con lo spray nero.



«Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato», ha scritto lo stesso primo cittadino pubblicando una foto della minaccia. «Minacciare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della nostra ignoranza; accusare se stessi significa cominciare a capire; non accusare né sé, né gli altri, questa è vera saggezza» riporta la pagina giù le mani dall'Ogliastra..



Solidarietà a Corrias è stata espressa da tantissimi suoi concittadini e dagli esponenti politici regionali. «Il Consiglio regionale è con te. Non ci faremo intimidire. Esprimo a nome di tutta l’Assemblea al collega piena solidarietà e affermo con forza la condanna decisa contro questi atti che tentano di minare l’attività delle amministrazioni» ha scritto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Commenti BAUNEI - Una scritta minacciosa è comparsa nella notte a Baunei. Destinatario il sindaco e consigliere regionale, Salvatore Corrias. Accanto al suo nome qualcuno ha disegnato una croce con lo spray nero.«Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato», ha scritto lo stesso primo cittadino pubblicando una foto della minaccia. «Minacciare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della nostra ignoranza; accusare se stessi significa cominciare a capire; non accusare né sé, né gli altri, questa è vera saggezza» riporta la pagina giù le mani dall'Ogliastra..Solidarietà a Corrias è stata espressa da tantissimi suoi concittadini e dagli esponenti politici regionali. «Il Consiglio regionale è con te. Non ci faremo intimidire. Esprimo a nome di tutta l’Assemblea al collega piena solidarietà e affermo con forza la condanna decisa contro questi atti che tentano di minare l’attività delle amministrazioni» ha scritto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.