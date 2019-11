Condividi | Cor 20:05 Lunedì 25 novembre saltano numerosi collegamenti Alitalia con ripercussioni anche in Sardegna nei due aeroporti di Alghero e Cagliari. Otto i voli cancellati che riguardano l´Isola Sciopero: cancellati 2 voli da Alghero e 6 su Cagliari



ALGHERO - Sono 137 i voli cancellati da Alitalia per lo sciopero del trasporto aereo proclamato per la giornata di lunedì 25 novembre sul continente italiano. Agitazione promossa da alcune sigle sindacali che coinvolge i controllori di volo dalle ore 13 alle ore 17.



Saltano numerosi collegamenti, sia nazionali che internazionali con ripercussioni anche in Sardegna nei due aeroporti di Alghero e Cagliari serviti dalla compagnia di bandiera. Otto i voli cancellati che riguardano l'Isola.



Due da Fiumicino a Cagliari e altrettanti da Cagliari a Fiumicino. Cancellato il 1564 Linate-Cagliari, il 1567 Cagliari-Linate e due tratte sul Riviera del Corallo: si tratta del Fiumicino-Alghero e l'Alghero-Linate. Per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti per smistare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. Commenti ALGHERO - Sono 137 i voli cancellati da Alitalia per lo sciopero del trasporto aereo proclamato per la giornata di lunedì 25 novembre sul continente italiano. Agitazione promossa da alcune sigle sindacali che coinvolge i controllori di volo dalle ore 13 alle ore 17.Saltano numerosi collegamenti, sia nazionali che internazionali con ripercussioni anche in Sardegna nei due aeroporti di Alghero e Cagliari serviti dalla compagnia di bandiera. Otto i voli cancellati che riguardano l'Isola.Due da Fiumicino a Cagliari e altrettanti da Cagliari a Fiumicino. Cancellato il 1564 Linate-Cagliari, il 1567 Cagliari-Linate e due tratte sul Riviera del Corallo: si tratta del Fiumicino-Alghero e l'Alghero-Linate. Per limitare i disagi Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti per smistare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili.