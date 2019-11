Condividi | Cor 10:53 Soccorsi immediati. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e poi ha accompagnato in ospedale la passeggera dell´auto Alghero: Mercedes contro il guard-rail



ALGHERO - Incidente questa mattina ad Alghero. Attorno alle 8.30, lungo la via che collega l'aeroporto alla zona di Sella&Mosca, una Mercedes, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è andata a sbattere contro un guard-rail.



Soccorsi immediati. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure sul posto e poi ha accompagnato in ospedale la passeggera dell'auto.



Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.La squadra presente ha messo in sicurezza l'autovettura e la carreggiata, ed i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.



