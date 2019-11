Condividi | Red 23:18 «Sorprende e inquieta l’attacco di Pigliaru all’attuale Giunta (con un post sui social, poi rimosso) l’ex presidente dimostra di essersi dimenticato o peggio di non conoscere le leggi approvate dalla sua stessa maggioranza nella precedente legislatura», dichiara l´assessore regionale della Sanità Rimborsi prevaccinali: Nieddu bacchetta Pigliaru



CAGLIARI - «Da medico, ancor prima che da assessore, non ho alcun dubbio sul fatto che i vaccini rappresentino uno strumento indispensabile per la prevenzione. La mia posizione sui test prevaccinali aderisce a quella della comunità scientifica», dichiara l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.



«Con la delibera sui rimborsi – spiega l'esponente della Giunta Solinas - abbiamo dato attuazione a quanto disposto nell’ultima legge di stabilità. La precedente consiliatura ha previsto (nella legge regionale n.48 del 28 dicembre 2018 al comma 29 dell’articolo 8) che 200mila euro del Fondo regionale per il sistema integrato di servizi alla persona venissero destinati al rimborso degli esami prevaccino».



«Stiamo quindi dando attuazione alla legge trasferendo le risorse ai Comuni», dichiara Nieddu, che ne approfitta per bacchettare la precedente Amministrazione regionale. «Sorprende e inquieta l’attacco di Pigliaru all’attuale Giunta (con un post sui social, poi rimosso). L’ex presidente dimostra di essersi dimenticato o peggio di non conoscere le leggi approvate dalla sua stessa Maggioranza nella precedente legislatura».



