Condividi | Red 8:29 «Non vorremmo che dopo i tentativi di eliminare il crocifisso e il presepe, anche nelle scuole sassaresi,venga negata ai bambini la possibilità di vivere il Natale in modo sereno, spensierato e scevro da ogni condizionamento ideologico», dichiara il responsabile della Comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni «I bambini vivano un Natale sereno»



SASSARI - Sta per arrivare il periodo natalizio e con esso i preparativi per le iniziative in tutti gli istituti scolastici. Verrebbe però da dire “quasi tutti”, perché già si preannunciano, per ora a livello «nazionale, i primi distinguo e i primi dietrofront, su ciò che per anni ha costituito la festa del Natale per tutti i bambini, con l'arrivo contemporaneo delle vacanze e la sospensione delle attività scolastiche».



Ad un mese dal Natale, si accendono le polveri politiche, in vista di sempre più frequenti polemiche sulle festività natalizie e su segni distintivi religiosi nelle scuole. Stavolta, è il responsabile della Comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni a dire la sua.



«Come Circolo di Fratelli d'Italia Sassari Audax, pensiamo che il rispetto di tutte le culture e di tutte le religioni costituisca la base della civile convivenza e integrazione, ma contestualmente riteniamo che tutto ciò, non può non passare necessariamente, anche proprio attraverso il rispetto, verso la cultura cristiana e le manifestazioni natalizie ad esso collegate. Non vorremmo che dopo i tentativi di eliminare il crocifisso e il presepe, anche nelle scuole sassaresi,venga negata ai bambini la possibilità di vivere il Natale in modo sereno, spensierato e scevro da ogni condizionamento ideologico»¸ conclude Pedoni.



Nella foto: Pietro Pedoni Commenti SASSARI - Sta per arrivare il periodo natalizio e con esso i preparativi per le iniziative in tutti gli istituti scolastici. Verrebbe però da dire “quasi tutti”, perché già si preannunciano, per ora a livello «nazionale, i primi distinguo e i primi dietrofront, su ciò che per anni ha costituito la festa del Natale per tutti i bambini, con l'arrivo contemporaneo delle vacanze e la sospensione delle attività scolastiche».Ad un mese dal Natale, si accendono le polveri politiche, in vista di sempre più frequenti polemiche sulle festività natalizie e su segni distintivi religiosi nelle scuole. Stavolta, è il responsabile della Comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia Sassari Pietro Pedoni a dire la sua.«Come Circolo di Fratelli d'Italia Sassari Audax, pensiamo che il rispetto di tutte le culture e di tutte le religioni costituisca la base della civile convivenza e integrazione, ma contestualmente riteniamo che tutto ciò, non può non passare necessariamente, anche proprio attraverso il rispetto, verso la cultura cristiana e le manifestazioni natalizie ad esso collegate. Non vorremmo che dopo i tentativi di eliminare il crocifisso e il presepe, anche nelle scuole sassaresi,venga negata ai bambini la possibilità di vivere il Natale in modo sereno, spensierato e scevro da ogni condizionamento ideologico»¸ conclude Pedoni.Nella foto: Pietro Pedoni