Condividi | Red 23:17 Proseguono domani, giovedì 28 novembre, alle 16, nella sala di Palazzo Ducale, i lavori del Consiglio comunale di Sassari. Tra gli argomenti all´Ordine del giorno, anche la mozione presentata dai consiglieri Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Sassari alla senatrice della Repubblica Sassari discute la cittadinanza per Liliana Segre



SASSARI – Proseguono domani, giovedì 28 novembre, alle 16, nella sala di Palazzo Ducale, i lavori del Consiglio comunale di Sassari. Tra gli argomenti all'Ordine del giorno, anche la mozione presentata dai consiglieri Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sulla “Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Sassari alla senatrice della Repubblica Liliana Segre”.



La seduta iniziaerà con la discussione sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2019–“Non solo un giorno. Si proseguirà quindi con l'avvalimento del diritto di recesso del Comune dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani a partire dalla quota annuale 2021. Si discuterà sulle Opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3000metri cubi nell'ambito di un Progetto integrato di filiera del Piano sviluppo regionale Sardegna 2014/2020 per l'Azienda agricola in località Su Lidone.



Spazio alla Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ed al riconoscimento di un debito fuori bilancio sull'esercizio finanziario 2019, in seguito ad una sentenza del giudice di pace di Sassari. Infine, mozione dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e Fundoni “Su Salvatore Mannuzzu abbiamo sbagliato” ed interpellanza di Andria sullo “Stato dell'arte sulle procedure necessarie ed urgenti per la correzione di un grossolano errore nel Comparto 5 del Piano particolareggiato del Centro storico, adottato in via definitiva ormai da oltre due anni”.



Nella foto: la senatrice Liliana Segre Commenti SASSARI – Proseguono domani, giovedì 28 novembre, alle 16, nella sala di Palazzo Ducale, i lavori del Consiglio comunale di Sassari. Tra gli argomenti all'Ordine del giorno, anche la mozione presentata dai consiglieri Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sulla “Proposta di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Sassari alla senatrice della Repubblica Liliana Segre”.La seduta iniziaerà con la discussione sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2019–“Non solo un giorno. Si proseguirà quindi con l'avvalimento del diritto di recesso del Comune dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani a partire dalla quota annuale 2021. Si discuterà sulle Opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3000metri cubi nell'ambito di un Progetto integrato di filiera del Piano sviluppo regionale Sardegna 2014/2020 per l'Azienda agricola in località Su Lidone.Spazio alla Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 ed al riconoscimento di un debito fuori bilancio sull'esercizio finanziario 2019, in seguito ad una sentenza del giudice di pace di Sassari. Infine, mozione dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e Fundoni “Su Salvatore Mannuzzu abbiamo sbagliato” ed interpellanza di Andria sullo “Stato dell'arte sulle procedure necessarie ed urgenti per la correzione di un grossolano errore nel Comparto 5 del Piano particolareggiato del Centro storico, adottato in via definitiva ormai da oltre due anni”.Nella foto: la senatrice Liliana Segre