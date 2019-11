Condividi | A.B. 20:06 Sei le medaglie conquistate dagli algheresi al Campionato italiano di karate dell´ente di promozione sportiva Csen: medaglia d´oro e titolo italiano per Grazia Gaias; argento per Maira Barabesi, Valentina Falchi e Gabriele Peghin; bronzo per Cecilia Gobbino e Niccolò Mirabella Karate: sei medaglie tricolori per la Martial Gym



ALGHERO - La società algherese Martial Gym ha partecipato, con altre 154 associazioni provenienti da tutta Italia, al Campionato italiano di karate dell'ente di promozione sportiva Csen. Nove gli atleti algheresi in lizza, dai 12enni agli over 40 che, con altri 1900 atleti, hanno gareggiato e si sono distinti nei due giorni di gare svoltasi a Fidenza.



Sei le medaglie conquistate dagli algheresi: medaglia d'oro e titolo italiano per Grazia Gaias; argento per Maira Barabesi, Valentina Falchi e Gabriele Peghin; bronzo per Cecilia Gobbino e Niccolò Mirabella. Bottino eccellente, che poteva anche essere superiore «se certi giudizi arbitrali fossero stati più corretti»¸ dichiarano dalla sede del sodalizio algherese.



Gli altri atleti che hanno partecipato e che comunque hanno ben gareggiato sono Antonio Contu, Yuri Lubrano e Marta Sotgiu. Una bella esperienza per tutti ed una grande occasione per condividere amicizie con gli altri ragazzi sardi (una cinquantina provenienti da Golfo Aranci, Trinità d'Agultu ed Uri), tutti alloggiati nella stessa struttura alberghiera. Il prossimo appuntamento sportivo per la Martial Gym sarà la Coppa Sardegna, in programma domenica 15 dicembre ad Uri.