Nomine Cip: la Confapi non ci sta



SASSARI - «Pur consapevoli della necessità di garantire la piena operatività del Consorzio industriale provinciale, in ragione dell’importante ruolo di servizio svolto per il sistema produttivo nel nostro territorio, esprimiamo tuttavia la nostra perplessità nell’aver appreso del rinnovo degli organi dell’ente”. dichiara Il delegato territoriale di Sassari per la Confapi Sardegna Francesco Ginesu commenta in termini non positivi non le persone nominate, ma il metodo.



«In particolare, con specifico riferimento alla terna di nominativi indicati dalla Camera di commercio di Sassari tra cui designare il rappresentante camerale nel Cip»¸ Ginesu osserva che sarebbe stato opportuno attendere il prossimo insediamento della nuova Giunta, considerato che si sono ormai concluse le operazioni di rinnovo degli organi camerali.



«Considerato come l’attuale Giunta camerale stia di fatto operando in regime di mera amministrazione ordinaria, per ragioni di opportunità avrebbe dovuto astenersi dall’indicare la terna al commissario straordinario della Provincia»¸ rimarca il delegato Confapi. E, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto presidente del Cip di Sassari Valerio Scanu, con i consiglieri consortili, Francesco Ginesu sottolinea in conclusione come la nuova Giunta della Camera di commercio, deputata a lavorare per i prossimi cinque anni, avrebbe avuto titolo a designare la composizione della terna per l’assemblea consortile, rientrando anche questa tra le attività di programmazione delle iniziative sul territorio.



