Condividi | Red 18:26 Il Comune di Alghero vuole acquistare da privati un alloggio presente nel libero mercato, sia di nuova edificazione, pronto o prossimo a essere abitato, o usato (purché l’ultimazione dei lavori di costruzione o dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione complessiva risultino successivi al primo gennaio 2009) Alloggi popolari: ricerca sul mercato algherese



ALGHERO – Novità ad Alghero nel campo dell'Edilizia popolare pubblica. Infatti, il Comune intende acquistare da soggetti privati un alloggio presente nel libero mercato, sia di nuova edificazione, pronto o prossimo a essere abitato, o usato (purché l’ultimazione dei lavori di costruzione o dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione complessiva risultino successivi al primo gennaio 2009).



L’importo complessivo presunto a base di gara per l’acquisto ammonta a 153.500euro. Le persone interessate a partecipare possono far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari 2, entro le 12 di venerdì 27 dicembre.



Tutte le informazioni possono essere assunte nel Settore V–Qualità della vita, telefonando ai numeri 079/9978570, dalle 8.30 alle 13.30. Disponibile anche il sito internet istituzione del Comune di Alghero, nella sezione"Servizi al cittadino/bandi avvisi/graduatorie", dove è on-line l'avviso pubblico e la determinazione di indizione della gara.