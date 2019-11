Condividi | Antonio Burruni 15:03 Domani mattina, per la sesta giornata della Seconda serie maschile del Campionato Invernale, gli algheresi giocheranno sui campi in terra battuta di Monte Urpinu. La femminile, imbattuta capolista nel girone 1, osserverà un turno di riposo Tc Alghero: ragazzi a Cagliari, ragazze a riposo



ALGHERO – Domani, domenica 1 dicembre, si disputerà la sesta giornata del Campionato Invernale di tennis a squadre. Le due squadre del Tc Alghero si preparano a due fine settimana decisamente differenti.



Nel girone 1 maschile, infatti, gli algheresi giocheranno sui campi in terra battuta di Monte Urpinu contro il Tc Cagliari B. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica (a due punti dalla capolista Tc Terranova) ma, in un campionato decisamente disturbato dalla pioggia,sono ancora tante le sfide da recuperare, prima di poter delineare una graduatoria reale.



Domenica di riposo, invece, per le ragazze del Tc Alghero, che osserveranno un turno di riposo. Sette giorni fa, le algheresi hanno sbancato per 0-3 i campi del Tennis Elmas B, confermandosi imbattute prime della classe.



Seconda serie maschile, girone 1: Junior tennis Sinnai A-Tc Terranova A, Sporting Quartu A-Tc Monterasu A, Tc Cagliari B-Tc Alghero. Riposa Tc Bono A.

Classifica: Tc Terranova A** 6; Tc Cagliari B*** e Tc Alghero* 4; Sporting Quartu A***, Tc Monterasu A*** e Tc Bono A 2; Junior tennis Sinnai A*** 0.



Seconda serie femminile, girone 1: Polisportiva Acquafredda-Junior Stintino A, Tc Sarroch-Tc Trexenta A, Tennis Guspini-Tennis Elmas B. Riposa Tc Alghero.

