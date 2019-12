video Condividi | Cor 9:58 A tutta destra, pronti a collaborare



Non uno, ma due Circoli locali in 24 ore che sanciscono la spaccatura in seno ai Fratelli d´Italia algheresi. Se Di Gangi e Mulas parlano di «ricchezza nella diversità», Sefora Salis, segretaria del primo circolo, si dice soddisfatta per il percorso intrapreso. «Il nostro obiettivo è il bene della città. Con pazienza riusciremo anche a lavorare insieme». Sottolinea come il circolo rappresenti la storia della destra cittadina con le figure storiche pronte a fare sintesi con le nuove generazioni. L´intervista Commenti Non uno, ma due Circoli locali in 24 ore che sanciscono la spaccatura in seno ai Fratelli d´Italia algheresi. Se Di Gangi e Mulas parlano di «ricchezza nella diversità», Sefora Salis, segretaria del primo circolo, si dice soddisfatta per il percorso intrapreso. «Il nostro obiettivo è il bene della città. Con pazienza riusciremo anche a lavorare insieme». Sottolinea come il circolo rappresenti la storia della destra cittadina con le figure storiche pronte a fare sintesi con le nuove generazioni. L´intervista • Guarda e condividi il video su Alguer.tv