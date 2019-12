Condividi | Antonio Burruni 9:01 Netta sconfitta per il Tc Alghero nel match valido per la sesta giornata della Seconda serie maschile del Campionato Invernale di tennis a squadre. 3-0 il risultato a Monte Urpinu in favore del Tc Cagliari B, tra le squadre più accreditate alla promozione Campionato Invernale: Tc Alghero ko a Cagliari



ALGHERO - Netta sconfitta per il Tc Alghero nel match valido per la sesta giornata della Seconda serie maschile del Campionato Invernale di tennis a squadre. 3-0 il risultato a Monte Urpinu in favore del Tc Cagliari B, tra le squadre più accreditate alla promozione, al termine di una sfida mai in discussione.



Singolari fotocopia quelli giocati e persi dagli algheresi Davide Scanu e Nicoló Serra (entrambi per 6-1 6-0). Terzo punto cagliaritano grazie al doppio, vinto 6-4 6-1 su Scanu e Nicoló Carta. Per domenica 8, il calendario propone una sosta, ma sarà una settimana comunque utile per eventuali recuperi. Poi, domenica 15, gli algheresi chiuderanno il girone ospitando lo Junior tennis Sinnai A e cercando una posizione di rilievo.



Stessa situazione per la Seconda Serie femminile, dove il Tc Alghero ha osservato il turno di riposo. Capolista alla vigilia della penultima giornata, la compagine algherese tornerà in campo domenica 15, a Maria Pia, contro il Tennis Guspini.



