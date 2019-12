Condividi | Cor 9:10 La sfortunata donna era in auto e percorreva una strada sterrata, diretta a casa. Giunta davanti al cancello, è scesa per aprirlo come accadeva quotidianamente, dimenticando però di inserire il freno a mano Sorso: 63enne schiacciata dall'auto



SORSO - Brutale incidente nelle campagne di Sorso, in località Tresmontes. Ad avere la peggio una donna di 63 anni, Efisia Murtas, originaria di Cagliari.



La sfortunata donna era in auto e percorreva una strada sterrata, diretta a casa. Giunta davanti al cancello, è scesa per aprirlo come accadeva quotidianamente, dimenticando però di inserire il freno a mano della vettura.



Il resto è il racconto di una tragedia. La vettura, ferma ma in presenza di una leggera discesa, è ripartita fino a travolgerla. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale del 118, ma i tentativi di salvare la vita alla donna sono purtroppo risultati tutti vani. Commenti SORSO - Brutale incidente nelle campagne di Sorso, in località Tresmontes. Ad avere la peggio una donna di 63 anni, Efisia Murtas, originaria di Cagliari.La sfortunata donna era in auto e percorreva una strada sterrata, diretta a casa. Giunta davanti al cancello, è scesa per aprirlo come accadeva quotidianamente, dimenticando però di inserire il freno a mano della vettura.Il resto è il racconto di una tragedia. La vettura, ferma ma in presenza di una leggera discesa, è ripartita fino a travolgerla. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale del 118, ma i tentativi di salvare la vita alla donna sono purtroppo risultati tutti vani.