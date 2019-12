Condividi | Cor 17:02 La vittima è un sorsese di 36 anni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada Infilzato dal guard rail sulla Sassari-Porto Torres



PORTO TORRES - Al chilometro 222 della Carlo Felice l'immane tragedia. Incidente mortale questa mattina (lunedì), poco prima delle ore 8, sulla Statale 131, tra Sassari e Porto Torres.



La vittima ha perso il controllo della sua auto per cause in corso di accertamento ed è andato a finire contro il guard rail. Proprio in quel punto della strada però, all'imboccatura con una stradina partiva un altro guard rail che ha letteralmente infilzato le lamiere fino alla vittima.



Per Renato Piga, muratore, residente a Porto Torres che si stava recando a Sassari al lavoro con la sua Peugeot non c'è stato niente da fare. I soccorritori hanno tentato il tutto per tutto per estrarre il corpo dall'abitacolo ma senza riuscire a salvare il 36enne. PORTO TORRES - Al chilometro 222 della Carlo Felice l'immane tragedia. Incidente mortale questa mattina (lunedì), poco prima delle ore 8, sulla Statale 131, tra Sassari e Porto Torres.La vittima ha perso il controllo della sua auto per cause in corso di accertamento ed è andato a finire contro il guard rail. Proprio in quel punto della strada però, all'imboccatura con una stradina partiva un altro guard rail che ha letteralmente infilzato le lamiere fino alla vittima.Per Renato Piga, muratore, residente a Porto Torres che si stava recando a Sassari al lavoro con la sua Peugeot non c'è stato niente da fare. I soccorritori hanno tentato il tutto per tutto per estrarre il corpo dall'abitacolo ma senza riuscire a salvare il 36enne.