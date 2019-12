Condividi | Red 23:11 Un incidente si è registrato attorno alle 21.30 di oggi, in Via Galileo Galilei, tra una Citroen C1 e un Range Rover. I due conducenti, feriti, sono stati accompagnati dal personale medico del 118 all´Ospedale Civile Schianto nella notte: due algheresi in ospedale



ALGHERO - Un incidente si è registrato attorno alle 21.30 di oggi (lunedì), in Via Galileo Galilei, ad Alghero. Per cause non ancora chiarite, una Citroen C1 ed un Range Rover sono entrati in collisione.



Pronto l'intervento del personale medico del 118 che, prestate le prime cure sul posto ai due conducenti, rimasti feriti, poi li hanno accompagati in ambulanza al vicino Ospedale Civile. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno bonificato la zona.



Con loro, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico veicolare. Traffico che è poi ripreso regolarmente. ALGHERO - Un incidente si è registrato attorno alle 21.30 di oggi (lunedì), in Via Galileo Galilei, ad Alghero. Per cause non ancora chiarite, una Citroen C1 ed un Range Rover sono entrati in collisione.Pronto l'intervento del personale medico del 118 che, prestate le prime cure sul posto ai due conducenti, rimasti feriti, poi li hanno accompagati in ambulanza al vicino Ospedale Civile. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno bonificato la zona.Con loro, sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico veicolare. Traffico che è poi ripreso regolarmente.