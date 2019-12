Condividi | Red 11:16 Domenica sera, nella Cattedrale di Santa Maria, sarà celebrata la Messa solenne dal vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. Al termine della funzione religiosa, si aprirà la processione in direzione del porto, dove è situata la statua della Madonna Immacolata, dove verrà posizionata una corona di fiori Immacolata Concezione: riti ad Alghero



ALGHERO - Domenica 8 dicembre, alle 17.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, sarà celebrata la Messa solenne dal vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. Al termine della funzione religiosa, si aprirà la processione in direzione del porto, dove è situata la statua della Madonna Immacolata, a salvaguardia e protezione di chiunque si avventuri in mare.



Sulla statua verrà posizionata una corona di fiori, come omaggio alla Vergine Maria. L'Immacolata Concezione è una festività solenne, che si celebra l'8 dicembre. Con questa festività, si celebra il dogma secondo il quale la Madonna è stata preservata immune dal peccato originale, in quanto solo una creatura priva di peccato sarebbe stata perfetta per portare in grembo il Figlio di Dio.



La data dell'8 dicembre (Concepimento) precede di nove mesi esatti la data della festa della nascita di Maria, l'8 settembre; questo, a conferma che la festa ed il dogma dell'Immacolata si riferiscono al primo istante di vita della futura madre di Cristo, appena concepita da sua madre, Anna, e costituitasi in embrione. Ad Alghero, l'Immacolata Concezione è particolarmente sentita, anche perché la Cattedrale è stata dedicata proprio all'Immacolata. Commenti ALGHERO - Domenica 8 dicembre, alle 17.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, sarà celebrata la Messa solenne dal vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. Al termine della funzione religiosa, si aprirà la processione in direzione del porto, dove è situata la statua della Madonna Immacolata, a salvaguardia e protezione di chiunque si avventuri in mare.Sulla statua verrà posizionata una corona di fiori, come omaggio alla Vergine Maria. L'Immacolata Concezione è una festività solenne, che si celebra l'8 dicembre. Con questa festività, si celebra il dogma secondo il quale la Madonna è stata preservata immune dal peccato originale, in quanto solo una creatura priva di peccato sarebbe stata perfetta per portare in grembo il Figlio di Dio.La data dell'8 dicembre (Concepimento) precede di nove mesi esatti la data della festa della nascita di Maria, l'8 settembre; questo, a conferma che la festa ed il dogma dell'Immacolata si riferiscono al primo istante di vita della futura madre di Cristo, appena concepita da sua madre, Anna, e costituitasi in embrione. Ad Alghero, l'Immacolata Concezione è particolarmente sentita, anche perché la Cattedrale è stata dedicata proprio all'Immacolata.