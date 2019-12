Condividi | Cor 16:20 Con un laboratorio di Andrea Meloni su teatro sociale e comunità domani a Cagliari prende il via Marina Family Friendly. Il laboratorio sarà riproposto il 27 febbraio negli stessi orari Venerdì il Marina Family Friendly



CAGLIARI - Tutto pronto a Cagliari dove venerdì 6 dicembre, nel cuore del centro storico, prende il via Marina Family Friendly. Si tratta di un progetto ideato dalla cooperativa sociale "Si può fare Onlus" e finanziato dalla Regione Sardegna. Il primo appuntamento è alle 17.30 nell'Hostel Marina (scalette San Sepolcro) con Rito incantato: l'attore e autore teatrale Andrea Meloni guiderà i partecipanti attraverso un'esperienza di teatro sociale e di comunità che sposa la funzione e le fasi dei riti di passaggio con gli elementi costitutivi e il carattere dei racconti popolari e di magia. Il laboratorio sarà riproposto il 27 febbraio negli stessi orari.