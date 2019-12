Condividi | Red 16:24 Possono presentare la domanda al Comune di Alghero il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne. C'è tempo fino al 12 dicembre 2019 Alghero: Borse studio e buoni libro, domande



ALGHERO - C'è tempo fino a giovedì 12 dicembre per presentare domanda di borsa di studio regionale (per l'anno scolastico 2018/19) e per i buoni libro (anno scolastico 2019/20). L'opportunità è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, esclusi i beneficiari della borsa di studio nazionale 2018/19. Possono presentare la domanda al Comune di Alghero–Settore VI per l’infanzia e per i giovani, entro le 13 di giovedì 12: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo ed allegando la fotocopia dell’attestazione dell’Isee in corso di validità; una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; e, solo per il buono libri, documentazione in originale comprovante la spesa (scontrini, ricevute e fatture). Commenti ALGHERO - C'è tempo fino a giovedì 12 dicembre per presentare domanda di borsa di studio regionale (per l'anno scolastico 2018/19) e per i buoni libro (anno scolastico 2019/20). L'opportunità è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, esclusi i beneficiari della borsa di studio nazionale 2018/19. Possono presentare la domanda al Comune di Alghero–Settore VI per l’infanzia e per i giovani, entro le 13 di giovedì 12: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo ed allegando la fotocopia dell’attestazione dell’Isee in corso di validità; una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; e, solo per il buono libri, documentazione in originale comprovante la spesa (scontrini, ricevute e fatture).