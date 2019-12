Condividi | Red 21:02 Nell’ambito dei servizi finalizzati a reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di marijuana un “pusher” 16enne Spaccio a Tertenia: arrestato minorenne



TERTENIA - Nell’ambito dei servizi finalizzati a reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Tertenia hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di marijuana un “pusher” 16enne. I militari, al termine di un servizio di osservazione lungo le vie del centro, hanno sorpreso il minorenne nell’atto di cedere ad un 19enne una dose di marijuana già confezionata.



La perquisizione personale ha permesso di recuperare altre tre dosi già confezionate e sicuramente destinate allo spaccio, nonché diverse banconote ritenute il provento dell’illecita attività. Il ragazzo è stato accompagnato a casa sua ed affidato ai genitori con l’obbligo di tenerlo a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.



Invece, l'acquirente è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Nuoro. Nel corso dei prossimi giorni, i controlli da parte dei Carabinieri continueranno in tutte le aree sensibili di Tertenia.