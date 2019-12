Condividi | Red 10:23 Sabato sera, nell´Aula ex Avis, in Via Carlo Alberto, ad Alghero, verrà presentato il libro scritto ed edito dalla neuropsichiatra Franca Carboni. Il sottotitolo aiuta la comprensione della lettura, che porta il lettore da “le nevrosi da Elias Portolu a Colombie e Sparvieri” Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista



ALGHERO - Sabato 7 dicembre, alle 18, nell'Aula ex Avis, in Via Carlo Alberto, ad Alghero, verrà presentato “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista”, il libro scritto ed edito dalla neuropsichiatra Franca Carboni. Il sottotitolo aiuta la comprensione della lettura, che porta il lettore da “le nevrosi da Elias Portolu a Colombie e Sparvieri”.



Con l'autrice, parlerà la conduttrice della serata, Mariolina Cosseddu. L'introduzione sarà invece affidata a Patrizia Sotgiu.



E' un appuntamento dedicato a chi vuole passare una simpatico serata a parlare delle psicopatologie dei personaggi deleddiani e ad esplorare, tramite loro, le patologie del quotidiano umano.



Nella foto: Grazia Deledda Commenti ALGHERO - Sabato 7 dicembre, alle 18, nell'Aula ex Avis, in Via Carlo Alberto, ad Alghero, verrà presentato “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista”, il libro scritto ed edito dalla neuropsichiatra Franca Carboni. Il sottotitolo aiuta la comprensione della lettura, che porta il lettore da “le nevrosi da Elias Portolu a Colombie e Sparvieri”.Con l'autrice, parlerà la conduttrice della serata, Mariolina Cosseddu. L'introduzione sarà invece affidata a Patrizia Sotgiu.E' un appuntamento dedicato a chi vuole passare una simpatico serata a parlare delle psicopatologie dei personaggi deleddiani e ad esplorare, tramite loro, le patologie del quotidiano umano.Nella foto: Grazia Deledda