video Condividi | Cor 12:25 La proposta vede come primo firmatario il capogruppo dei Fratelli d´Italia, Christian Mulas, ma il sostegno unanime di tutti i capigruppo della Maggioranza consiliare. L´intervista Bigenitorialità, mozione per il registro ad Alghero



ALGHERO - Sarà discussa in occasione del Consiglio comunale convocato per la giornata del 13 dicembre ad Alghero la mozione sull'istituzione, presso l'anagrafe comunale, del registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità. La proposta vede come primo firmatario il capogruppo dei Fratelli d'Italia, Christian Mulas, ma il sostegno unanime di tutti i capigruppo della Maggioranza consiliare.



«Vogliamo dare una mano al nostro ordinamento nell’attuazione della legge che ancora oggi stenta a trovare un’applicazione concreta, dando un segnale chiaro. Con questa mozione - sottolinea Mulas - l’amministrazione darà un segnale chiaro di civiltà e sensibilità sociale su un tema cosi delicato».



Christian Mulas ritiene necessario far capire a tutti «che entrambi i genitori sono indispensabili, i figli hanno diritto e la necessità di entrambi e genitori, e soprattutto bisogna capire che l’interesse da

tutelare in caso di separazione è quello dei figli minori. Ecco in quale direzione la nostra proposta di regolamento deve essere». Commenti ALGHERO - Sarà discussa in occasione del Consiglio comunale convocato per la giornata del 13 dicembre ad Alghero la mozione sull'istituzione, presso l'anagrafe comunale, del registro amministrativo per il diritto dei minori alla. La proposta vede come primo firmatario il capogruppo dei Fratelli d'Italia, Christian Mulas, ma il sostegno unanime di tutti i capigruppo della Maggioranza consiliare.«Vogliamo dare una mano al nostro ordinamento nell’attuazione della legge che ancora oggi stenta a trovare un’applicazione concreta, dando un segnale chiaro. Con questa mozione - sottolinea Mulas - l’amministrazione darà un segnale chiaro di civiltà e sensibilità sociale su un tema cosi delicato».Christian Mulas ritiene necessario far capire a tutti «che entrambi i genitori sono indispensabili, i figli hanno diritto e la necessità di entrambi e genitori, e soprattutto bisogna capire che l’interesse datutelare in caso di separazione è quello dei figli minori. Ecco in quale direzione la nostra proposta di regolamento deve essere». • Guarda e condividi il video su Alguer.tv