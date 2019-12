Condividi | Red 14:31 Questa mattina, un incidente si è registrato nella rotatoria che vede convergere le vie Don Minzoni, Calaresu ed Azuni, dove sono entrate in collisione una Ford Fiesta ed una bicicletta Carnielli. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato il ciclista al Pronto soccorso del vicino Ospedale Civile Scontro auto-bicicletta: algherese in ospedale



ALGHERO – Questa mattina (sabato), un incidente si è registrato nella rotatoria che vede convergere le vie Don Minzoni, Calaresu ed Azuni, dove sono entrate in collisione una Ford Fiesta ed una bicicletta Carnielli. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato il ciclista al Pronto soccorso del vicino Ospedale Civile. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e ripristinato il flusso veicolare nella trafficata zona.