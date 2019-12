Condividi | Cor 9:05 Muscat nuova destinazione i clienti Air Italy che volano da Milano e via Malpensa dalle sette principali città del centro e sud Italia. I passeggeri di Oman Air possono ora beneficare delle connessioni per Roma, Napoli, Cagliari, Sicilia (Palermo e Catania) e Calabria (Lamezia Terme) Air Italy, codeshare con Oman Air



CAGLIARI - Air Italy e Oman Air annunciano l'accordo di code-share in vigore tra le due compagnie aeree per offrire ai clienti una migliore connettività tra il Sultanato dell'Oman e sette importanti destinazioni in Italia. In base all'accordo, il codice "IG" di Air Italy è stato inserito sui voli di Oman Air tra Milano Malpensa e Muscat.



Allo stesso tempo, Oman Air ha inserito il proprio codice "WY" sui voli Air Italy tra Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Napoli, Cagliari (Sardegna), Palermo e Catania (Sicilia) e Lamezia Terme (Calabria). Inoltre, come prossimo passo della partnership, soggetto alle necessarie autorizzazioni governative, il codice di Oman Air verrà aggiunto anche ai voli Air Italy Milano-New York e Milano-Miami.



«L'inizio della nostra partnership con Oman Air offre una eccezionale nuova opportunità ai passeggeri di entrambe le Compagnie. I clienti di Air Italy, provenienti da tutta Italia tramite il nostro hub di Malpensa, possono ora beneficiare di una nuova fantastica meta di viaggio Muscat, la capitale dell'Oman» sottolinea Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy.