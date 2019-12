Condividi | Cor 10:09 La vittima è un 48enne di Santa Giusta. Secondo i primi accertamenti degli agenti della Polizia stradale, il furgone avrebbe tamponato un trattore. Inutili i soccorsi Tragedia sulla Statale a Sestu: muore 48enne



CAGLIARI - Tragedia poco dopo le sei della mattina sulla statale 130 al chilometro 8,50, nella zona del comune di Sestu. Il conducente di un furgone è finito contro un trattore ed è morto sul colpo.



Secondo i primi accertamenti degli agenti della Polizia stradale, il furgone avrebbe tamponato il trattore. Per il conducente del mezzo non c'è stato nulla da fare.



I soccorsi da parte del personale del 118 sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata e le Forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi.