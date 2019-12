Condividi | Red 10:16 Sabato mattina, negli spazi del Liceo Scientifico “E.Fermi”, è in programma la manifestazione conclusiva del progetto Borse di studio Avis per l´Anno scolastico 2018-2019 Ad Alghero, borse di studio targate Avis



ALGHERO - Sabato 14 dicembre, alle 11, negli spazi del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero, è in programma la manifestazione conclusiva del progetto Borse di studio dell'Avis per l'Anno scolastico 2018-2019. Nell'occasione, verranno consegnate ai vincitori che si sono distinti nel risultato scolastico e come donatori di sangue le sedici borse di studio bandite dall'Associazione. Il progetto era destinato agli studenti degli Istituti superiori cittadini, iscritti all' Avis comunale, che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico concluso a maggio. Commenti ALGHERO - Sabato 14 dicembre, alle 11, negli spazi del Liceo Scientifico “E.Fermi” di Alghero, è in programma la manifestazione conclusiva del progetto Borse di studio dell'Avis per l'Anno scolastico 2018-2019. Nell'occasione, verranno consegnate ai vincitori che si sono distinti nel risultato scolastico e come donatori di sangue le sedici borse di studio bandite dall'Associazione. Il progetto era destinato agli studenti degli Istituti superiori cittadini, iscritti all' Avis comunale, che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico concluso a maggio.