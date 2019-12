Condividi | Red 17:26 Il Consiglio comunale di Alghero è stato convocato, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, nei locali della Casa comunale di Piazza Municipio, venerdì pomeriggio. Setti gli argomenti all´Ordine del giorno Tavolo permanente Turismo: se ne parla in Consiglio



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero è stato convocato, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, nei locali della Casa comunale di Piazza Municipio, venerdì 13 dicembre, alle 16.30. Setti gli argomenti all'Ordine del giorno.



Si inizierà con l'approvazione verbali audio delle sedute consiliari del 15 e 22 novembre, per poi passare alla ratifica di una variazione sul bilancio di previsione finanziario, decisa dalla Giunta comunale. Spazio quindi al Regolamento del Tavolo permanente per il turismo.



