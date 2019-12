Condividi | Red 18:28 Emessa e pubblicata sull´Albo pretorio l´ordinanza a firma del sindaco Mario Conoci, che vieta a chiunque di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale da venerdì 20 dicembre a martedì 7 gennaio 2020 Niente botti ad Alghero: c´è l´ordinanza



ALGHERO - Dalle 8 di venerdì 20 dicembre alle 8 di martedì 7 gennaio 2020, è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe, oltre alla prevista manifestazione di fine anno organizzata dall’Amministrazione comunale, potranno essere concesse, sulla base di richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di manifestazioni di rilevanza pubblica.



Lo prevede l’ordinanza n.46 del sindaco Mario Conoci, firmata e pubblicata oggi (martedì) sull’Albo pretorio del Comune di Alghero. «L’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi – scrive nell’ordinanza - è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo».



