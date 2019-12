Condividi | Red 17:32 Nell´estrazione di ieri sera, con la stessa schedina, convalidata nel tabacchino di Via Mestre 7, in località Poltu Quadu, un giocatore ha realizzato un “5”, due “3” ed otto “2” SuperEnalotto da 37mila euro a Olbia



OLBIA - Sardegna a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di ieri sera (martedì), ad Olbia, è stata centrata una vincita da oltre 37mila euro.



Con la stessa schedina, convalidata nel tabacchino di Via Mestre 7, in località Poltu Quadu, un giocatore ha realizzato un “5”, due “3” ed otto “2”. Intanto, il Jackpotha raggiunto i 44,7milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo.



