Condividi | Cor 10:20 Si tratta della più grande rassegna della cultura popolare catalana che ogni anno si tiene in una città europea. Si lavora per l´edizione di Alghero che dovrebbe far tappa nel mese di maggio 2020 Adifolk, nel 2020 Alghero capitale del folklore



ALGHERO - «Alghero capitale europea del folklore». E' lo slogan coniato per l'arrivo nel maggio del 2020 dell’Adifolk, la grande rassegna della cultura popolare catalana che ogni anno si tiene in una città europea. «Un’occasione unica per una grande festa con danze, musica, colori e tradizioni: un’ampia varietà di tutte le aree della cultura popolare catalana, le sardanes, i diavoli, i giganti, i castels ( torri umane), ballerini, musicisti. Un grande evento che oggi ad Alghero ha mosso i passi della pianificazione» è l'annuncio dell’Amministrazione comunale.



In Fondazione Alghero si è svolto l'incontro operativo dove il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alla Cultura Marco Di Gangi e il membro del Cda della Fondazione Stefania Salvatore ha ricevuto Àngels Blasco, Directora general della Cultura popolare della Generalitat de Catalunya, Ivan Besora Roig e Oriol Ramirez Carol, presidente e vicepresidente dell’Adifolk, accompagnati da Gustau Navarro, direttore dell’ufficio della Generalitat di Alghero. «Un evento che vogliamo fortemente portare ad Alghero – ha detto oggi Mario Conoci – perché conosciamo la straordinaria forza attrattiva che esercita in ambito culturale e turistico».



Per Alghero si tratterebbe di un ritorno: Adifolk fece tappa in città nel 2000. La 33° edizione della rassegna del 2020 coinciderà con il ventennale di quel grande evento che viene ancora ricordato per le spettacolari esibizioni. Ogni anno un paese europeo, l'anno scorso fu Coopenaghen, prima ancora Budapest, Grenoble, Lisbona, Cracovia, Torino, Amsterdam, Bruxelles: ogni edizione del festival internazionale accoglie un'ampia diversità di tutti gli ambiti della cultura popolare, coinvolgendo anche le tradizioni locali con un grande ritorno in termini di promozione turistica e di presenze. «Contiamo di poter definire entro breve l'accordo – spiega l'Assessore al Turismo Marco Di Gangi – in modo da stabilire la data della rassegna che vorremmo proporre in primavera».



