Il percorso intrapreso dal 2015 dal Comune di Alghero genera importanti ricadute anche tra i dipendenti comunali. L'ultima verifica è stata effettuata dal Dott. Luca Pandini lo scorso settembre: nella relazione redatta è stato evidenziato il progresso compiuto nell'attuazione del Piano Aziendale, passato dal 38 al 68% Family Audit, Alghero sempre più virtuosa



ALGHERO - Nell’ambito del sostegno alle famiglie ha assunto un ruolo importante il percorso di conciliazione dei tempi vita-lavoro, diventato sin dal 2000 una delle priorità dell’Unione Europea, recepita dallo Stato italiano e fatta propria dall’Amministrazione Comunale di Alghero al fine di offrire ai visitatori del territorio e ai cittadini, servizi a misura di famiglia. A sancire tale impegno è stato sottoscritto nel 2015 un protocollo d’intesa con la Provincia trentina, ente pioniere in Italia nella costruzione di politiche di concreta attenzione verso le famiglie, facendo diventare Alghero capofila del primo Network Nazionale dei Comuni amici della famiglia, impegno ulteriormente confermato i giorni scorsi con la formale adesione all’European Network of Family Friendly Municipalities, che vede la città catalana essere, insieme a Trento e Perugia, ente pilota per l’Italia.



In questo specifico ambito si inserisce il “Family Audit”, pensato in favore dei dipendenti di enti e aziende che, aderendo spontaneamente, permettono al proprio personale di usufruire di una serie di agevolazioni capaci di facilitare in maniera significativa la conciliazione delle esigenze della famiglia con quelle proprie del lavoro. Sul “Family Audit” il Comune di Alghero ha svolto tutte le attività previste ottenendo il certificato per la prima annualità, certificato che però è soggetto a verifiche annuali da parte di esperti incaricati direttamente dalla Provincia di Trento, i quali sono chiamati a valutare il grado di attuazione delle attività programmate nel “Piano Aziendale” appositamente creato allo scopo.



L’ultima verifica è stata effettuata dal Dott. Luca Pandini lo scorso settembre: nella relazione redatta è stato evidenziato il progresso compiuto nell’attuazione del Piano Aziendale, passato dal 38 al 68%, e la capacità del gruppo di lavoro interno di proseguire fattivamente nell’attuazione di uno strumento sicuramente ampio ed ambizioso che ha trovato il pieno sostegno dell’Assessore Maria Grazia Salaris, delegata dal Sindaco a rappresentarlo per questo specifico tema. «Il riconoscimento dell’importante lavoro svolto per il “Family Audit - è scritto nella conferma del certificato, deliberato di recente dalla Provincia Autonoma di Trento - che apre alla terza ed ultima annualità, a conclusione della quale sarà possibile ottenere il certificato “executive” e attivare conseguentemente un ulteriore triennio di “mantenimento” durante il quale le politiche a favore dei dipendenti saranno consolidate e perfezionate».



Queste le parole dell'assessore Salaris che, con grande soddisfazione, ha tracciato il percorso che attende l'amministrazione sin dalle prossime settimane. L'importanza del certificato attribuito al Comune di Alghero va oltre gli effetti direttamente ottenibili dal proprio personale, andando a costituire uno stimolo credibile anche nei confronti delle aziende del territorio perché applichino a loro volta al proprio interno le stesse politiche di agevolazione.