Allestito nella splendida cornice offerta dalla antica chiesa di Nostra Signora di Talia, rimarrà aperto al pubblico da lunedì 16 dicembre all'Epifania, con turni di apertura serali, dalle 16 alle 20 Olmedo inaugura il Presepe di pane



OLMEDO - Il Presepe di pane è l’evento che chiude l’attività annuale della Pro loco Olmedo, con il patrocinio del Comune di Olmedo, è rappresenta un appuntamento importante nel contesto delle iniziative natalizie ed unico nel suo genere al mondo. Allestito nella splendida cornice offerta dalla antica chiesa di Nostra Signora di Talia, rimarrà aperto al pubblico da lunedì 16 dicembre all’Epifania, con turni di apertura serali, dalle 16 alle 20. Nel 2019, l’allestimento del presepio è arrivato alla 30esima edizione, raggiungendo negli anni una vasta notorietà a livello regionale e nazionale, con numerosi visitatori provenienti da diverse parti d’Italia, d’Europa e d’Oltreoceano, desiderosi di ammirare la Natività del Bambino Gesù creato interamente in pane ed allestito nell'antichissima chiesa romanica risalente al XII sec. d.C.



Le sapienti mani delle panificatrici olmedesi, hanno realizzato un intero paese ed i suoi personaggi vestiti in gran parte con i costumi sardi utilizzando unicamente il pane e la pasta di pane. La scelta del luogo dell’allestimento ha lo scopo di valorizzare un monumento architettonico di grande valore storico, che è rappresentato dalla piccola chiesa romanica posizionata nel centro storico del paese. In occasione del simposio dei Presepi tenutosi a Spoleto, il Presepe di pane ha ottenuto un premio e la menzione della giuria per l’originalità e la cura dei particolari.



Tutti i personaggi, forgiati dalle passione di diverse donne della comunità, prendono forma lentamente rappresentando diversi momenti di vita della comunità: dalle attività artigianali agli scolari, alle casalinghe intente nelle proprie attività, ai minatori della miniera di Bauxite ed alla Processione della festa della Patrona di Olmedo Nostra Signora di Talia. Nel classico panorama del presepio, la Pro loco ed il suo storico presidente Eugenio Muroni mantengono viva la tradizione popolare della lavorazione del pane, quale simbolo della fede e della cultura che caratterizzano da secoli la vita degli olmedesi e dell'intero territorio.