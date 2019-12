Condividi | Red 17:12 Domani, dalle 17.30 alle 19, Piazzetta Dionigi Panedda, sarà teatro di un flash mob organizzato dalle “Sardine galluresi”. «Pensare liberamente, controcorrente», sono le parole d´ordine degli organizzatori Sardine in piazza: flash mob ad Olbia



OLBIA – Domani, sabato 14 dicembre, dalle 17.30 alle 19, Piazzetta Dionigi Panedda, ad Olbia, sarà teatro di un flash mob organizzato dalle “Sardine galluresi”. «Pensare liberamente, controcorrente», sono le parole d'ordine degli organizzatori.



«Richiamare la politica alla sua responsabilità – proseguono - Basta, con la lite continua, la divisione. Abbiamo idee anche diverse, ma siamo un Popolo unito dalla Costituzione nata dalla Resistenza, dall'antifascismo, dall'antirazzismo, da una comune esperienza di emigrazione, da una cultura millenaria e plurale, da una tradizione di generosità e accoglienza, dalla volontà di riconciliarsi con la natura».



«Non vogliamo parlare con una voce sola, ma vogliamo pretendere risposte concrete e non demagogiche per il presente di tutti ed il futuro delle generazioni a venire», concludono gli organizzatori. La manifestazione è aperta a tutti.