Condividi | Red 22:13 Continua l’attività delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riguardo alla mancata dichiarazione al Fisco di introiti derivanti dall’affitto di immobili di proprietà ad opera di privati cittadini Affitti fantasma nel Cagliaritano per oltre 52mila euro



CAGLIARI - Continua l’attività delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riguardo alla mancata dichiarazione al Fisco di introiti derivanti dall’affitto di immobili di proprietà ad opera di privati cittadini. Negli ultimi giorni, i finanzieri hanno concluso cinque controlli. Un primo caso, a Cagliari, dove il proprietario ha affittato un locale ad uso commerciale ad un professionista, attraverso un regolare contratto, senza inserire però in dichiarazione i compensi ricevuti per due annualità, pari, nel complesso a 18.155euro.



Sempre nel capoluogo regionale, un altro proprietario ha contrattualmente ceduto in locazione ad una società un immobile per l’esercizio di attività di affittacamere, pattuendo un compenso pari a 7.200euro: ricavi che però sono state sottratte a tassazione omettendone l’inserimento nella dichiarazione dei redditi. A Carloforte, una persona che aveva regolarmente concesso in locazione un immobile ad uso abitativo a terzi, non ha indicato in dichiarazione i compensi percepiti per un biennio, pari a 10.800euro.



La stessa circostanza è stata riscontrata dalle Fiamme gialle di Sanluri, dove l’evasione dei canoni di affitto ad opera di un privato si è attestata, per un’unica annualità, su 1.250euro. A Guspini, infine, è di 14.820euro l’ammontare dei canoni di affitto individuati quali non dichiarati da parte di un privato, che aveva regolarmente concesso in locazione un immobile ai fini abitativi per cinque anni. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, nell’ambito di cinquantacinque controlli, hanno scoperto oltre 2.235.000euro di canoni di locazione non dichiarati. CAGLIARI - Continua l’attività delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riguardo alla mancata dichiarazione al Fisco di introiti derivanti dall’affitto di immobili di proprietà ad opera di privati cittadini. Negli ultimi giorni, i finanzieri hanno concluso cinque controlli. Un primo caso, a Cagliari, dove il proprietario ha affittato un locale ad uso commerciale ad un professionista, attraverso un regolare contratto, senza inserire però in dichiarazione i compensi ricevuti per due annualità, pari, nel complesso a 18.155euro.Sempre nel capoluogo regionale, un altro proprietario ha contrattualmente ceduto in locazione ad una società un immobile per l’esercizio di attività di affittacamere, pattuendo un compenso pari a 7.200euro: ricavi che però sono state sottratte a tassazione omettendone l’inserimento nella dichiarazione dei redditi. A Carloforte, una persona che aveva regolarmente concesso in locazione un immobile ad uso abitativo a terzi, non ha indicato in dichiarazione i compensi percepiti per un biennio, pari a 10.800euro.La stessa circostanza è stata riscontrata dalle Fiamme gialle di Sanluri, dove l’evasione dei canoni di affitto ad opera di un privato si è attestata, per un’unica annualità, su 1.250euro. A Guspini, infine, è di 14.820euro l’ammontare dei canoni di affitto individuati quali non dichiarati da parte di un privato, che aveva regolarmente concesso in locazione un immobile ai fini abitativi per cinque anni. Dall'inizio dell'anno, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, nell’ambito di cinquantacinque controlli, hanno scoperto oltre 2.235.000euro di canoni di locazione non dichiarati.