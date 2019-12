video Condividi | A.B. 19:35 Terzo quarto solido per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco (27-15 il parziale), che al PalaSerradimigni, nel match valido per la 13esima giornata del campionato Lba, ribaltano lo svantaggio accumulato nel primo tempo e vincono 86-80 un match durissimo contro una grande compagine bolognese Basket: la Dinamo rimonta la Fortitudo



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari rimonta la Fortitudo. Terzo quarto solido per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco (27-15 il parziale), che al PalaSerradimigni, nel match valido per la 13esima giornata del campionato Lba, ribaltano lo svantaggio accumulato nel primo tempo e vincono 86-80 un match durissimo contro una grande compagine bolognese



Dinamo contratta in avvio di gara, la Fortitudo spinta da un Sims dominante firma un parziale di 3-10 nei primi 3', che costringe Pozzecco al timeout (0/2, 1/3 al tiro). Segna solo Spissu per il Banco, tripla e liberi per -5 di metà primo quarto, ampie rotazioni biancoblu per provare ad invertire la rotta, Mclean in coppia con Bilan produce subito punti. La Effe lavora bene su entrambi i lati del campo, otto punti consecutivi di Cinciarini fanno sprofondare il Banco a -9, la tripla di Vitali da respiro e i primi dieci minuti si chiudono sul 19-25. Gentile prova a dare la scossa con i canestri del -2, Bologna gioca di squadra e conduce senza troppa difficoltà nonostante debba fare a meno di Sims gravato dai falli, al 13’ sul 25-32 è ancora minuto di sospensione per Poz. E’ la Fortitudo ad uscire bene dal time-out con i punti di Robertson e Daniel, Jerrells ci mette una pezza, il Banco paga Evans e Pierre ancora a zero punti. Ancora rotazioni tra le file biancoblu, Spissu e Gentile alzano i ritmi, si sblocca Pierre e la Dinamo giocando di squadra rimette in piedi il match, all’intervallo è 40-43.



Al rientro dall'intervallo lungo, la Dinamo cambia volto. Evans inizia a macinare punti, schiaccia e firma il sorpasso (44-43), Aradori con l’immediata risposta ospite, ma ad accendersi per il Banco è a sorpresa Miki Vitali, punti (8 nel terzo quarto) e sostanza per la guardia bolognese, il parziale dei primi 5' della frazione dice 17-9, time-out coach Martino (59-52). La banda del Poz ribalta completamente la gara con un terzo quarto ai limiti della perfezione: dopo 30’ è 67-58. La Fortitudo non molla e risale fino al -5, ma è Stefano Gentile l’uomo del match, la sua tripla a 6' dalla fine rimette la Dinamo avanti di 8lunghezze e ridà energia all’attacco biancoblu (73-65). Duello sotto canestro tra Bilan e Sims, doppio tecnico a coach Martino per le eccessive proteste, il Banco approfitta dei liberi e vola sul +12 al 37’. Aradori metronomo guida i suoi e Bologna firma un parziale di 0-6, ma la Dinamo da grande squadra gestisce intelligentemente gli ultimi possessi, Gentile e Bilan sigillano il risultato, la reazione del secondo tempo premia con merito i sassaresi.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-FORTITUDO POMPEA BOLOGNA 86-80:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 7, Mclean 9, Bilan 16, Bucarelli, Devecchi, Evans 13, Magro, Pierre 7, Gentile 15, Vitali 16, Jerrells 3. Coach Gianmarco Pozzecco.

FORTITUDO POMPEA BOLOGNA: Robertson 18, Aradori 20, Cinciarini 8, Mancinelli 2, Franco ne, Leunen 2, Sims 17, Fantinelli 4, Daniel 6, Stipcevic 3. Coach Antimo Martino.

ARBITRI: Gianluca Sardella, Guido Giovannetti e Fabrizio Paglialunga.

PUNTI: 19-25, 40-43, 67-58.



