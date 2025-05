Cor 18:07 U13M, Coral campione regionale Ieri a Nuoro, sul parquet del Centro Giovanile Salesiano, si sono svolte le finali che hanno visto la formazione algherese, allenata da Enrico Salvatore, incontrare e battere l’Hesperia Cagliari con il punteggio di 63-54



ALGHERO - Una vittoria importante per la Coral Alghero 76ers, per la società algherese, impegnata a portare avanti il florido settore giovanile, per giocatori e staff. Prima dell’approdo in finale, gli algheresi hanno superato anche la Ferrini Heat.



Ora con il titolo regionale in tasca, la Coral Alghero 76ers dovrà disputare (già in questo fine settimana) come tutte le altre vincitrici dei vari titoli regionali, le fasi di Interzona. Nel caso degli algheresi contro Piemonte e Liguria, per cercare di ottenere l’accesso alle fasi nazionali che si disputeranno il prossimo giugno in Lombardia (Seregno) e che vedranno sfidarsi le 8 migliori squadre.



Non nasconde la soddisfazione il tecnico Enrico Salvatore: «Dopo 2 anni da imbattuti

(20 gare vinte su 20), questa vittoria in finale è la ciliegina sulla torta. Un ringraziamento alla società Basket Coral Alghero, ai ragazzi e alle famiglie che per tutti questi anni, insieme all'istruttrice Elisabetta Santandrea, hanno messo tanto impegno e dedizione».