Cor 19:10 U13F, Mercede campione regionale Le piccole giocatrici hanno vinto il titolo regionale Nba Junior, a seguito della semifinale contro la Virtus 76ers (vittoria col punteggio di 50-32) e della finale contro Sap Alghero Raptors (vittoria col punteggio di 59-53)



ALGHERO - Un derby giocato a Nuoro, nella struttura messa a disposizione dall'Ichnos basket, che ha organizzato in modo impeccabile l'evento. La partita, molto bella, ha vissuto di continuo break e contro break, la Mercede ha avuto il merito di piazzare quello giusto nel momento migliore della partita. Il I Quarto ha visto condurre la SAP col punteggio di 18-13, frutto di un inizio scoppiettante delle Raptors.



Nel secondo Quarto comincia la rimonta della Mercede, che con Paolini e Panfili accorcia le distanze, fino a chiudere in vantaggio col punteggio di 34-30 al 20mo. Nel terzomperiodo immediato break di 11-2 da parte dell'Alghero, che si porta in vantaggio col punteggio di 41-36 a metà periodo, da lì in poi con un break di 10-5 la Mercede pareggia i conti ed il periodo si chiude sul 46 pari. Nell'ultimo quarto c'è l'ultimo tentativo di allungo della Pallacanestro Alghero, che allunga fino al 53-47 al 34mo. Da lì in poi solo Mercede, Paolini, Avagnina, Mura, Panfili e Morette alzano il muro difensivo e migliorano le scelte in attacco, conquistando anche diversi rimbalzi offensivi. Parziale 12-0 e vittoria per le ragazze di Viviana Carosi.



«Sono molto contento per questo Titolo Regionale - dichiara Francesco De Rosa - era da un po' di tempo che non ci affermavano a livello U13. Viviana Carosi e Leonardo Pedroni, oggi con anche Manuela Monticelli in panchina, hanno lavorato bene, portando avanti il gruppo senza creare aspettative e pressioni. La crescita è stata costante ed è culminata col Titolo Regionale. Quindi i miei complimenti vanno innanzitutto ai due coaches e poi alle giovani giocatrici, che si prepareranno per la loro prima avventura extra regionale, lo spareggio con la Smit Roma. Un grazie alle famiglie, che sostengono le ragazze con un tifo incessante e si fidano del lavoro che viene portato avanti dalla società e dai tecnici».



Mercede Celtics – S.A.P. Alghero Raptors 59-53



Mercede Celtics: Avagnina 11, Lai, Manca, Mura 7, De Rosa, Paolini 23, Serra, Arisci, Morette 2, Panfili 14, Scarpato, Vado 2. Allenatore: V. Carosi.

S.A.P. Alghero Raptors: Mura, Miraldi Scimonelli, A. Zoagli 11, Sechi 11, Venditelli, Muraglia 6, Canu, Mura, Peana, L. Zoagli 6, Tilocca 6, Rinaldi 13. Allenatore: A. Muroni.



Parziali: 13-18; 21-12; 12-16; 13-7.

Arbitri: Edoardo Deidda di Ossi (SS) e Jacopo Mario Ragnedda di Sassari.