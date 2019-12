video Condividi | Red 20:08 Schianto in centro: due auto coinvolte



Questa sera, pare per una mancata osservanza dello stop, una Nissan ed un´Alfa sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Lo Frasso e Via XX settembre. Sul posto i Vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Le immagini