Tennis: Tc Alghero sogna la Prima serie

ALGHERO – Il Tc Alghero sogna la Prima serie. L'imbattuta compagine algherese batte il Tennis Guspini e chiude in testa al girone 1 di Seconda serie femminile. Ora, Ogno e compagne parteciperanno ai play-off promozione, per accedere alla categoria superiore



Nell'ultima giornata, le algheresi hanno ospitato a Maria Pia le ragazze del Capo di sotto, regolandole per 3-0 3 concedendo appena cinque game in tre partite. Vittoria 6-0 6-1 per Anastasia Ogno, mentre Claudia Bardino non ha concesso neanche un gioco alla sua avversaria. In doppio, Bardino e Marta Cau si sono imposte per 6-1 6-3.



Nella Seconda serie maschile, il Tc Alghero chiude con una sconfitta interna. 1-2 il risultato in favore dello Junior tennis Sinnai. Per gli algheresi, vittoria per Davide Scanu (7-6 7-5), mentre hanno perso Nicolò Serra (6-4 0-6 6-4) ed il doppio composto da Serra e Nicola Carta (3-6 6-1 10-2).



