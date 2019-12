Condividi | Cor 12:09 Dopo il ricovero di sabato scorso a Olbia, le sue condizioni sono peggiorate tanto da spingere i medici al trasferimento presso l´ospedale San Francesco di Nuoro Cade e sbatte la testa, grave falegname di Olbia



OLBIA - Lotta per non morire il falegname di 56 anni caduto sabato scorso a Olbia, colpito da un'improvvisa folata di vento. L'uomo si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro.



Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo stava trasportando una lastra di legno quando un colpo di vento lo ha scaraventato a terra. Nella caduta però, l'uomo avrebbe colpito con forza la testa riportanto un grave trauma.



Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione. Nelle ultime ore lo stato di salute dell'uomo è, però, peggiorato tanto da spingere i medici al trasferimento in Neurochirurgia a Nuoro.