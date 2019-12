Condividi | Red 9:08 Ieri mattina, il presidente del Consiglio regionale ed il sindaco di Alghero hanno partecipato, nel Centro anziani di Fertilia, alla Messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Alghero–Bosa Mauro Maria Morfino Pais e Conoci alla Messa di Fertilia



ALGHERO - «Gli anziani sono la nostra memoria storica, la nostra saggezza, le nostre radici. Guai a dimenticare il ruolo fondamentale che hanno nella nostra società». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ieri mattina (martedì) ha partecipato, nel Centro anziani di Fertilia, alla Messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Alghero–Bosa Mauro Maria Morfino.



Una funzione commovente, davanti agli ospiti della casa di riposo, al sindaco di Alghero Mario Conoci, ad alcuni esponenti della Giunta comunale, ai rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle associazioni combattenti. «Il periodo delle festività – ha aggiunto Pais – è anche un momento di riflessione e forse quello in cui il senso di solitudine si accentua. Ringrazio tutte le persone che con grande spirito di abnegazione si occupano di coloro che non più giovanissimi hanno bisogno soprattutto del calore umano per guardare con serenità al futuro».



