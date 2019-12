Condividi | Red 10:09 Si conclude con grande successo la rassegna “Risvegli musicali”, promossa dal Comune smeraldino, ideata e portata avanti dal musicista algherese, che ha salutato calorosamente il pubblico presente all´ultima esibizione della serie Mauro Uselli conclude i risvegli ad Arzachena



ALGHERO - Si conclude con grande successo la rassegna “Risvegli musicali”, promossa dal Comune di Arzachena, ideata e portata avanti dal musicista algherese Mauro Uselli, che ha salutato calorosamente il pubblico presente all'ultima esibizione della serie. Una rassegna di appuntamenti musicali di forte impatto e grande cultura che, a cadenza settimanale, rigorosamente di primo mattino, nel corso dei due mesi trascorsi, ha deliziato la città per la musica soave e deliziosa proposta all'ora di colazione.



L'ultimo concerto, nella storica chiesa di San Pietro, nella piazza centrale della città, è iniziato come di rito alle 8. Il musicista ha dato vita ad una serie di invenzioni ed interpretazioni virtuosistiche al flauto, il suo strumento, completando un quadro poetico sobrio e meditativo, in connubio con la natura e la delicatezza del risveglio quotidiano. Un buongiorno di altri tempi e di altra natura, con il quale i suoni evocativi di Uselli hanno scavato in fondo all'anima degli ascoltatori sia presenti, sia passanti in piazza. Il filo conduttore è stato l'importante programma musicale proposto, dalle celeberrime Suites per violoncello di Bach alle persuadenti musiche di Debussy fino alla completa improvvisazione.



Per l'ultimo atto, come bis, il maestro ha offerto al pubblico una sua composizione, ovviamente di ispirazione algherese, per flauto solo, dal titolo “Le barche solitarie”, brano molto sentito e gradito al pubblico . Prossima tappa ad Alghero: sabato 21 dicembre, alle 19, Mauro Uselli sarà impegnato in un concerto nella chiesa del Santissimo nome di Gesù, organizzato dal Comitato di quartiere di Sant'Agostino in occasione dei festeggiamenti natalizi.



Nella foto: Mauro Uselli Commenti ALGHERO - Si conclude con grande successo la rassegna “Risvegli musicali”, promossa dal Comune di Arzachena, ideata e portata avanti dal musicista algherese Mauro Uselli, che ha salutato calorosamente il pubblico presente all'ultima esibizione della serie. Una rassegna di appuntamenti musicali di forte impatto e grande cultura che, a cadenza settimanale, rigorosamente di primo mattino, nel corso dei due mesi trascorsi, ha deliziato la città per la musica soave e deliziosa proposta all'ora di colazione.L'ultimo concerto, nella storica chiesa di San Pietro, nella piazza centrale della città, è iniziato come di rito alle 8. Il musicista ha dato vita ad una serie di invenzioni ed interpretazioni virtuosistiche al flauto, il suo strumento, completando un quadro poetico sobrio e meditativo, in connubio con la natura e la delicatezza del risveglio quotidiano. Un buongiorno di altri tempi e di altra natura, con il quale i suoni evocativi di Uselli hanno scavato in fondo all'anima degli ascoltatori sia presenti, sia passanti in piazza. Il filo conduttore è stato l'importante programma musicale proposto, dalle celeberrime Suites per violoncello di Bach alle persuadenti musiche di Debussy fino alla completa improvvisazione.Per l'ultimo atto, come bis, il maestro ha offerto al pubblico una sua composizione, ovviamente di ispirazione algherese, per flauto solo, dal titolo “Le barche solitarie”, brano molto sentito e gradito al pubblico . Prossima tappa ad Alghero: sabato 21 dicembre, alle 19, Mauro Uselli sarà impegnato in un concerto nella chiesa del Santissimo nome di Gesù, organizzato dal Comitato di quartiere di Sant'Agostino in occasione dei festeggiamenti natalizi.Nella foto: Mauro Uselli