S.A. 16:34 Successi per Colledanchise e Carboni in Catalunya Il cantautore algherese Antonello Colledanchise, in coppia con l’artista Susanna Carboni sono stati apprezzati in tutti i loro 4 concerti in Catalogna



ALGHERO - Gratificazioni ed elogi per il tour tenuto nei giorni scorsi in Catalunya dal duo algherese

Colledanchise Carboni: il cantautore algherese Antonello Colledanchise, in coppia con l’artista Susanna Carboni sono stati apprezzati in tutti i loro 4 concerti: si sono esibiti dapprima al Parco di Cornellà, poi al Bedorc, poi ancora nella Sala delle Caves Pujol ed infine hanno chiuso la loro tournée nella Plaça DR Conde del Comune di Hostalets. «Mi è piaciuta molto la partecipazione emotiva del pubblico catalano, che ha seguito le nostre canzoni con attenzione e sensibilità» dice Antonello Colledanchise. Gli fa eco Susanna Carboni, che aggiunge: «Ci hanno fatto sentire come in casa nostra, i loro elogi sono il ricordo più bello».



Antonello Colledanchise, che nel 2023, presso la Camera dei Deputati, è stato insignito del Premio Internazionale “Tacita Muta” per le Lingue Minoritarie, commenta: «Forse ciò che ha attirato la loro attenzione sono stati gli arrangiamenti Swing fatti con il Cuatro ed il Clarinetto. Un modo tutto nostro di interpretare il Swing. Questi elementi, uniti ad un nostro stile canto jazzato sono stati un po’ la classica ciliegina sulla torta». «Da quando ho scoperto l’arte poetica e musicale di Antonello Colledanchise – interviene Susanna Carboni, l’artista di Macomer – mi sento anch’io un po’ algherese. Infatti, nel cantare le sue poesie, sto imparando un po’ l’algherese e di conseguenza il catalano».



E parlando dei loro orogetti futuri: «Abbiamo intenzione di presentare alcune delle canzoni

medievali in catalano che rappresentano la Storia della Sardegna, che dal 1354 al 1478 fu

catalana. Daremo voce ad alcuni dei più bei brani rimasti. È sempre un piccolo miracolo che una realtà piccola come Alghero riesca ad esportare la propria cultura, e a noi piacerebbe poterlo fare ancora in diverse nazioni». Colledanchise ha presentato le sue canzoni, oltre che in Catalunya, anche in Francia, Portogallo, Grecia, Francia e Brasile.