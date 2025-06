S.A. 12:28 Ad Alghero e Cagliari The Chicago Experience Tour 2025 Con oltre 25 grandi super successi alle spalle, lo show organizzato da Sardegna Concerti all’interno del cartellone VivaLive, farà tappa venerdì 11 luglio al Teatro Lo Quarter di Alghero, mentre domenica 13 luglio accenderà i riflettori del palco M1 del Teatro Massimo di Cagliari



ALGHERO - Un tour da brividi, che fa tappa anche sull’Isola, per concedersi l’emozione dal vivo dei Chicago Experience. Un tributo a una delle band più amate di sempre, complice una formazione straordinaria che vede al timone proprio Danny Seraphine, il batterista e co-fondatore dei Chicago, membro della Rock & Roll Hall of Fame e vincitore del Grammy Lifetime Achievement Award (2020). Con oltre 25 grandi super successi alle spalle, lo show organizzato da Sardegna Concerti all’interno del cartellone VivaLive, farà tappa venerdì 11 luglio al Teatro Lo Quarter di Alghero, mentre domenica 13 luglio accenderà i riflettori del palco M1 del Teatro Massimo di Cagliari. Tra i brani in scaletta, le intramontabili hit Feeling Stronger Every Day; Saturday in the Park; Hard Habit to Break; You’re the Inspiration; Look Away … e tanti altri brani indimenticabili che hanno segnato la storia della musica di tutti i tempi.



Chi volesse incontrare dal vivo e confrontarsi coi musicisti della band, potrà partecipare sabato 12 luglio (dalle ore 11 alle ore 13), previa prenotazione, alla masterclass guidata da Danny Seraphine, sempre al Teatro Massimo di Cagliari, e organizzata dal Festival Jazz in Sardegna in collaborazione con l’Accademia del Pop. Gli incontri delle masterclass, mirano alla crescita professionale dei giovani e intendono accendere i riflettori su una serie di eventi intesi a celebrare la musica come espressione artistica, sociale ed economica. Danny Seraphine condividerà racconti esclusivi sulla sua esperienza con la band, che con oltre 130 milioni di album venduti, è divenuto uno dei gruppi più celebri della storia del rock. Accanto a Seraphine, considerato uno dei cinque migliori batteristi al mondo e inserito tra i “Top 100 Drummers of All Time” secondo la rivista “Rolling Stone”, si potrà ascoltare dal vivo una line-up potente composta da Tony Grant: lead vocals; Travis Davis: lead vocals bass guitar; Marc Bonilla: guitar vocals; Ed Rot: keyboards; Gerard Atkins: trumpet; Klemens Pliem: tenor Sax; Karel Eriksson: trombone. Lo spettacolo, della durata di 75-90 minuti, promette un viaggio nella storia dei grandi successi dei Chicago davvero da non perdere.