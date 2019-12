Condividi | Red 22:26 Le Fiamme gialle della locale Compagnia di Sassari sono entrati in sette locali destinati alla vendita rinvenendo e sottoponendo a sequestro complessivamente oltre 300mila luminarie che, dopo l’analisi dei finanzieri, sono risultate sprovviste di ogni marcatura “Ce” o dicitura di sicurezza necessari per certificare il corretto funzionamento delle stesse e quindi non in regola con le disposizioni normative del Codice del consumo emanate a tutela dell’utente finale Luminarie di Natale: maxisequestro a Sassari



SASSARI - Il Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari ha intensificato in prossimità del periodo natalizio l'attività di contrasto ai reati in materia di sicurezza e contraffazione dei prodotti in commercio su tutto il territorio, con mirati controlli nei diversi rivenditori di luminarie natalizie e prodotti a led similari. Le Fiamme gialle della Compagnia di Sassari, sviluppando alcune segnalazioni ed informazioni acquisite, corroborate da sopralluoghi nei diversi esercizi commerciali del capoluogo turritano, sono entrati in sette locali destinati alla vendita rinvenendo e sottoponendo a sequestro complessivamente oltre 300mila luminarie che, dopo l'analisi dei finanzieri, sono risultate sprovviste di ogni marcatura "Ce" o dicitura di sicurezza necessari per certificare il corretto funzionamento delle stesse e quindi non in regola con le disposizioni normative del Codice del consumo emanate a tutela dell'utente finale.