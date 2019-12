Condividi | Cor 9:35 L´uomo alla guida di un´auto è uscito fuori strada finendo la sua corsa all´interno del cantiere esterno all´Orto botanico, in località Piandanna a Sassari. E´ stato immediatamente trasportato all´ospedale in gravi condizioni Cappotta a Piandanna: un ferito



SASSARI - Terribile incidente questa mattina all'ingresso di Sassari. Per cause in corso di accertamento, l'uomo alla guida di un'auto è uscito fuori strada finendo la sua corsa all'interno del cantiere esterno all'Orto botanico, in località Piandanna a Sassari.



Cappottato, è stato estratto dalle lamiere grazie al pronto intervento della squadra operativa dei Vigili del fuoco accorsi sul posto poco prima delle 9. Sul posto presenti anche Forze dell'ordine per la garanzia delle operazioni di soccorso.



L'uomo è stato affidato alle cure mediche del 118 e immediatamente trasportato presso il vicino Pronto soccorso. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona mentre proseguono le operazioni per la rimozione del veicolo, nell'incidente andato completamente distrutto.