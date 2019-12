Aeroporto militare: Cecco nuovo comandante

16/12/2019 «Organico Vigili del fuoco Olbia da potenziare» Il presidio dei vigili del fuoco di Olbia riveste un ruolo di fondamentale importanza per tutto il territorio gallurese, la Lega presenta una mozione in Consiglio regionale per domandare, tramite l’intervento del presidente di Giunta, un impegno ad opera del Ministro dell’Interno per il suo potenziamento