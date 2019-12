Condividi | Red 9:08 I portacolori del Tc Alghero hanno partecipato alla tappa del Fit junior program disputata sui campi del Terranova Olbia. Secondo posto per Alice Martinez nella categoria Super green Tennis: piccole racchette crescono



ALGHERO – Nello scorso fine settimana, i portacolori del Tc Alghero hanno partecipato alla terza tappa “Nord” del Fit junior program disputata sui campi del Terranova Olbia. Sette i giovani tennisti algheresi in lizza nelle tre categorie disputate.



Ottimo secondo posto per Alice Martinez nella “Super green”, categoria che ha visto in gara anche Lorenzo Ferrara. Nei Super orange il plotone numericamente più ampio, con la partecipazione di Serena Cimino, Chiara Lovotti, Marika Ortu e Davide Ferrara.



Nella categoria Orange ha partecipato Edoardo Coni Andreetto. La prossima tappa del Fit junior program si disputerà domenica 22 dicembre sui campi in terra battuta della Torres tennis “A.Bozzo”.



Nella foto: la maestra Barbara Galletto con Alice Martinez Commenti ALGHERO – Nello scorso fine settimana, i portacolori del Tc Alghero hanno partecipato alla terza tappa “Nord” del Fit junior program disputata sui campi del Terranova Olbia. Sette i giovani tennisti algheresi in lizza nelle tre categorie disputate.Ottimo secondo posto per Alice Martinez nella “Super green”, categoria che ha visto in gara anche Lorenzo Ferrara. Nei Super orange il plotone numericamente più ampio, con la partecipazione di Serena Cimino, Chiara Lovotti, Marika Ortu e Davide Ferrara.Nella categoria Orange ha partecipato Edoardo Coni Andreetto. La prossima tappa del Fit junior program si disputerà domenica 22 dicembre sui campi in terra battuta della Torres tennis “A.Bozzo”.Nella foto: la maestra Barbara Galletto con Alice Martinez