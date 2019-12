Condividi | Red 13:06 onsiderata la distanza dalla costa, per scongiurare rischi di sorta per l’ecosistema marino e costiero, la nave alla deriva è stata presa a rimorchio dai mezzi del Ministero dell’Ambiente ed attorno alle 14, giungerà a rimorchio nel porto di Olbia, dove verrà ormeggiata e messa in sicurezza Cargo alla deriva: Capitaneria in azione



OLBIA - Nella notte tra giovedì e venerdì, è entrato nelle acque territoriali nazionali, a nord-est della Sardegna, un cargo abbandonato alla deriva dal suo equipaggio la notte tra domenica e lunedì, e costantemente monitorato dalla Sala operativa del 16esimo Maritime rescue sub center della Direzione Marittima del nord Sardegna, sotto il coordinamento del direttore marittimo, il capitano di Vascello Maurizio Trogu. Considerata la distanza dalla costa, per scongiurare rischi di sorta per l'ecosistema marino e costiero, la nave alla deriva è stata presa a rimorchio dai mezzi del Ministero dell'Ambiente ed attorno alle 14 di oggi (venerdì), giungerà a rimorchio nel porto di Olbia, dove verrà ormeggiata e messa in sicurezza.